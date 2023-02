Gunners feiern Bukayo Saka für legendäre Jubel-Pose

"Du bist der Nächste!!!", hob ein Fan die starken Leistungen Sakas in dieser Saison hervor. "Eine Legende und eine weitere im Entstehen", prognostizierte ein anderer User. Mit Bezug auf Sakas genauen Wortlaut wurde ein Nutzer noch einmal überdeutlich: "JUNGER KÖNIG SAKA".

Genauso ist es. "Den König ehren", schrieb Saka auf Twitter unter ein Bild, das die beiden Angreifer in der identischen Pose zeigt. Der Post erhielt mittlerweile über 170.000 Likes und rief überwiegend positive Reaktionen hervor.

Nach seinem zwischenzeitlichen 1:1 rannte Saka in der 16. Minute zur Eckfahne, bog diese minimal nach außen und stemmte dabei eine Hand in die Hüfte. Eine Hommage an Idol Thierry Henry, der seine Tore regelmäßig auf diese Weise abfeierte?

FC Arsenal wieder an der Spitze der Premier League

Mit seinem Tor zum 1:1 leistete Saka gegen Aston Villa einen wichtigen Beitrag zum späteren Sieg. Der FC Arsenal profitierte am Wochenende zugleich vom 1:1, das Aufsteiger Nottingham Forest Spitzenreiter Manchester City abtrotzte. Dadurch zogen die Londoner wieder an den Citizens vorbei und peilen weiterhin ihre 14. Meisterschaft an.

Am 26. April könnte es zur Vorentscheidung im Titelrennen kommen, wenn Arsenal und Manchester aufeinandertreffen. Das letzte Duell der beiden Kontrahenten entschieden die Skyblues vor wenigen Tagen mit 3:1 für sich.

Die Gunners wären froh, wenn Bukayo Saka im Topspiel dann abermals zum Torjubel ansetzte. Der Angreifer zählt mit 18 Scorerpunkten in dieser Spielzeit zu den Leistungsträgern seines Teams. Alleine in der Premier League gelangen ihm neun Treffer und acht Vorlagen. Der Engländer verpasste außerdem noch kein einziges Pflichtspiel in dieser Saison.

