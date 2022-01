Arsenal-Leihgabe : Hector Bellerin: "Nichts funktionierte - Mikel hat das verstanden"

Wenn Spieler in einem Verein wenig Einsatzzeit bekommen, verursacht dies häufig Konflikte innerhalb des Klubs. Ganz anders wurde diese Situation im Fall von Hector Bellerin angegangen. Sein Trainer nahm sich seiner Sorgen an und fand eine Lösung, mit der jeder leben konnte.

Wegen anhaltender Verletzungsprobleme wurde Bellerin bei den Gunners in den letzten zwei Jahren kaum noch eingesetzt. Im letzten Sommer liehen ihn die Londoner zu Betis Sevilla nach Spanien aus, was genau dem Wunsch des rechten Außenverteidigers entsprach, wie er im Wrighty´s House Podcast in dieser Woche zugab.

"Ich hatte das Glück, dass Mikel jemand ist, der sehr verständnisvoll ist", lobt der Ex-Barcelona-Jugendspieler Gunners-Trainer Arteta. Sein Landsmann begriff die Beweggründe Bellerins, als er ihn auf eine Ausleihe ansprach auf Anhieb.