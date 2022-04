Mikel Arteta mit Entschuldigung für Arsenal-Matchwinner Eddie Nketiah

Dass der FC Arsenal mit 4:2 bei Lokalrivale Chelsea gewinnt, hatten nur die wenigsten Experten vorausgesehen. Ebenso überraschend war der Startelf-Einsatz von Eddie Nketiah, der mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner avancierte. Sein Trainer will ihm dafür in Zukunft mehr Spielzeit schenken.

Mikel Arteta musste als Trainer des FC Arsenal in dieser Saison zahlreiche Baustellen schließen. Der miserable Saisonstart und der ganze Trubel um Pierre-Emerick Aubameyang erleichterten die Arbeit des Spaniers ebenfalls nicht gerade. In dem ganzen Stress ging Bankdrücker Nketiah ein bisschen unter, wie Arteta nach dem Match gegen Chelsea zugab.

"Was Eddie heute Nacht getan hat, ist darauf zurückzuführen, was er in den letzten zehn Monaten getan hat und niemand hat es gemerkt", erklärte der Gunners-Coach der BBC reumütig. "Ich sagte zu ihm, dass ich nicht fair war. Ich hätte ihn häufiger spielen lassen sollen." Stattdessen bekam Alexandre Lacazette meistens den Vorzug im Angriffszentrum.