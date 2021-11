Ex-Arsenal-Trainer musste sich übergeben : Arsene Wenger: So heftig nahmen ihn Niederlagen mit

Die Doku, die Wengers Trainerlaufbahn nachzeichnet, trägt den Titel "Invincible", also unbesiegbar. Der Name ist als Hommage an die Leistung aus der Saison 2003/2004 zu verstehen, als die Gunners ungeschlagen englischer Meister wurden, was in der Geschichte der Premier League bis heute einmalig ist.

Zum Leben eines Coaches gehören Niederlagen allerdings ebenso dazu wie Siege. Doch mit Ersterem hatte Arsene Wenger stets zu kämpfen. "Ich übergab mich manchmal nach Spielen, wenn ich verlor. Es tat zu sehr weh. Ich bin ein Perfektionist", gesteht der Franzose.