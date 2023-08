Jorginho lehnt Anfragen aus Spanien und Saudi-Arabien ab

Jorginho wechselte im vergangenen Januar die Seiten innerhalb Londons. Nach viereinhalb Jahren im Trikot des FC Chelsea heuerte er beim FC Arsenal an.

Der Mittelfeldregisseur erwischte keinen guten Start, bei seinen ersten beiden Einsätzen verloren die Gunners jeweils. Im Laufe der Rückrunde wurde Jorginho aber wichtiger. An den letzten fünf Spieltagen der Premier League stand er jeweils in der Startformation von Trainer Mikel Arteta und wusste größtenteils zu überzeugen.

Wie so viele Profis erhielt auch Jorginho nach dem Saisonende lukrative Anfragen aus Saudi-Arabien, der gebürtige Brasilianer will aber nicht in die Wüste. Auch die Möglichkeit, in der laufenden Transferperiode in die Primera Division zu wechseln, lehnte der 31-Jährige ab.