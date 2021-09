Arsenal : Juventus an Alexandre Lacazette dran - auch Atletico in der Verlosung

Alexandre Lacazette hat beim FC Arsenal angeblich keine Zukunft. Die Gunners sollen bereit sein, sich in der Januar-Transferperiode Angebote für den Franzosen anzuhören. Es soll bereits drei hochkarätige Interessenten geben.

Unter Mikel Arteta kommt Lacazette kaum zum Zug. In der Premier League durfte er lediglich gegen Manchester City bei der herben 0:5-Klatsche für 31 Minuten ran. Ansonsten durfte er lediglich im Carabao Cup auflaufen.

Wie Tuttomercatoweb mit Verweis auf ESPN berichtet, hat Juventus Turin den französischen Angreifer auf seinen Einkaufszettel gesetzt. Der Vertrag des 30-Jährigen im Emirates Stadium läuft am Saisonende aus, Arsenal ist angeblich verkaufsbereit.

Das Lacazette weiß, wo das Tor steht, zeigt ein Blick in seine Statistiken. Für Olympique Lyon traf er in 275 Pflichtspielen 129-mal, bei den Gunners stehen nach 172 Partien immerhin 66 Treffer in seinem Leistungsnachweis.