Kai Havertz sorgt beim FC Arsenal früh für Begeisterung

Den größten Nutzen erhofft sich der Torhüter indes von Havertzs Vielseitigkeit. "Vor allem fällt auf, wie unterschiedlich er spielen kann. Er ist so gut mit dem Ball am Fuß, gleichzeitig kann er aber auch Zielspieler sein. Gegen ihn kann man sich nie wirklich ausruhen, weil er ständig auf der Suche nach freien Räumen ist", schwärmte Ramsdale.

"Eine sehr gute Verpflichtung", urteilte Ramsdale im kicker-Interview. "Havertz hat schon jetzt sehr viel Erfahrung, war Kapitän in Leverkusen, als er noch sehr jung war. Er ist Nationalspieler, hat die Champions League gewonnen, in wichtigen Spielen getroffen."

Am zurückliegenden Donnerstag absolvierte der FC Arsenal ein Testspiel beim 1. FC Nürnberg (1:1). Keeper Aaron Ramsdale (25) nahm sich am Rande der Vorbereitung etwas Zeit und sprach unter anderem über Neuzugang Kai Havertz. Dabei hatte der Engländer nur Lob für seinen neuen Teamkameraden übrig.

Der FC Arsenal will Manchester City vom englischen Thron stoßen

Mit Kai Havertz im Kader will Arsenal die positive Entwicklung der letzten Monate fortsetzen. Das Team von Mikel Arteta (41) thronte in der Vorsaison über weite Strecken von der Tabellenspitze in der Premier League. Letztlich reichte es dennoch nur zu Platz zwei hinter Meister Manchester City. In der nächsten Spielzeit soll laut Ramsdale hingegen mindestens ein Titel zu Buche stehen.

"Natürlich. Wir wollen unbedingt gewinnen", stellte der Brite unmissverständlich klar. "Wir wollen hier eine Kultur des Gewinnens erschaffen. Am Ende der Reise müssen wir einfach irgendetwas gewinnen, ob das die Liga oder der Pokal ist."

Ein einfaches Rezept, um Manchester zumindest in der Premier League zu beerben, hat der Arsenal-Torhüter bereits griffbereit. "Mehr Spiele gewinnen als sie (lacht). Man muss die ganze Saison nahezu perfekt sein, das haben wir in den letzten Jahren schon gesehen. Und dann natürlich die Daumen drücken, dass sie ein paar Mal stolpern und du das ausnutzen kannst", erklärte Ramsdale.

