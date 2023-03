Kardashian-Fluch: Arsenal-Fans fordern Stadionverbot für Influencerin

Kim Kardashian (42) ist am vergangenen Donnerstag im Emirates Stadium gewesen, als der FC Arsenal gegen Sporting Lissabon (3:5 nach Elfmeterschießen) aus der Europa League ausschied. Einige Anhänger geben der US-Amerikanerin offensichtlich die Schuld für das Aus.

Auf Twitter teilten die Fans gegen Kardashian aus und spielen dabei auf ihren angeblichen Familienfluch an. "Der Kardashian-Fluch schlägt wieder zu. Verbannt sie aus dem Stadion!", forderte ein User. Ein Vorschlag, der von vielen Gunners unterstützt wird.

"Sagt ihr, sie soll nie wieder kommen und sich unser Spiel ansehen", bat ein Fan. Ein anderer Nutzer glaubt nach dem Lissabon-Spiel ebenfalls an die unheilvolle Aura, die die Reality-TV-Teilnehmerin umgeben soll. "Kim Kardashian im Emirates und Arsenal verliert?!?!! Ich fürchte, der Fluch ist echt."

Der FC Arsenal wird der Bitte seiner Anhänger wohl eher nicht nachkommen. Die Londoner verloren in dieser Saison immerhin schon häufiger vor heimischem Publikum. Der Kardashian-Fluch, der jeden Mann, der sich auf die Familie Kardashian einlässt, mit Pech überhäufen soll, dürfte also nicht für Scheitern in der Europa League verantwortlich sein.