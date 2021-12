William Gallas wird deutlich : Nach Suspendierung: Aubameyang erhält Ratschlag von Arsenal-Legende

William Gallas lief von 2006 bis 2010 für Arsenal auf und führte die Mannschaft zwischenzeitlich auch als Kapitän aufs Feld. Nach einem Protest im Spiel gegen Birmingham im Jahr 2008 musste er dann seine Binde abgeben. Ein schwerer Schlag, wie der Franzose laut dem Daily Star einräumt.

"Ich habe es am Anfang nicht akzeptiert, weil es aus dem falschen Grund geschah. Deshalb fiel es mir schwer, dies zu akzeptieren", so der Verteidiger. In der Folge kämpfte sich Gallas allerdings zurück ins Team, was er Aubameyang, der im nächsten Match gegen West Ham erneut zuschauen muss, nach seiner Suspendierung ebenfalls rät.