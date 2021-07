Arsenal : Kolasinac und Co.: Arsenal plant den großen Kader-Kehraus

Der FC Arsenal plant in der laufenden Transferperiode offenbar noch einen großen Kehraus. Fünf Spieler stehen angeblich auf der Abschussliste von Sportdirektor Edu.

Keine Zukunft im roten Teil von Nordlondon haben nach Informationen der Zeitung Times die beiden Außenverteidiger Sead Kolasinac (28) und Hector Bellerín (26).

Kolasinac war in der vergangenen Rückrunde an Schalke 04 ausgeliehen, konnte aber den Abstieg der Königsblauen in die zweite Bundesliga nicht verhindern. Sein Vertrag in London ist noch bis 2022 gültig.

Bellerín steht bei Inter Mailand auf dem Einkaufszettel, soll dort den zu PSG abgewanderten Rechtsverteidiger Achraf Hakimi ersetzen. Noch feilschen beide Parteien über die Höhe der Ablösesumme.

Ebenfalls im Abseits stehen Mittelfeldspieler Ainsley Maitland-Niles (23, Vertrag bis 2023) und Lucas Torreira (25). Maitland-Niles soll beim FC Burnley und Southampton auf der Liste stehen, der uruguayische Nationalspieler Torreira würde gerne nach Südamerika zurückkehren. Die Boca Juniors zeigen Interesse.