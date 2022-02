Arsenal : "Legende" - Bukayo Saka zollt Ex-Arsenal-Knipser Aubameyang Respekt

"Danke für alles, Auba", postete der englische Nationalspieler an Pierre-Emerick Aubameyang gerichtet auf Twitter und ergänzte seine Botschaft mit der Huldigung "Legende".

Tatsächlich hat sich Aubameyang in seinen vier Jahren im Norden Londons in den Kreis der Vereinslegenden gespielt. In wettbewerbsübergreifend 163 Partien erzielte der schnelle Stürmer sensationelle 92 Tore, zudem legte er 21 weitere Treffer direkt auf.