Arsenal : Lucas Torreira wird nicht mehr zum FC Arsenal zurückkehren

Beim AC Florenz ist Lucas Torreira unumstrittener Stammspieler. Eine Rückkehr zum FC Arsenal kommt nicht mehr in Frage.

Torreira ist beim Klub aus der Serie A im defensiven Mittelfeld gesetzt und kommt auf über 1.000 Spielminuten. Im Heimspiel gegen US Sassuolo (2:2) lieferte Torreira am Wochenende mit einem Tor und einer Vorlage seine beste Leistung ab.

Die Kaufoption liegt bei kolportierten 15 Millionen Euro. In Florenz soll Torreira einen Vertrag bis 2026 inklusive drei Millionen Euro Nettojahresgehalt erhalten.

Der 25-Jährige schloss sich 2018 für knapp 30 Millionen Euro dem FC Arsenal an, konnte sich in London aber nie nachhaltig durchsetzen. Nach einem Jahr im Leihdienst für Atletico Madrid hat Torreira nun sein Glück in Florenz gefunden.