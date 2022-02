Olympique Lyon : Kehrt Alexandre Lacazette im Sommer zurück nach Hause?

Bahnt sich nach Ronaldos Rückkehr zu Manchester United im nächsten Sommer die nächste Comeback-Story an? Olympique Lyon hat großes Interesse an einer Rückholaktion von Alexandre Lacazette. Die Klubführung will für dieses Bestreben alle Hebel in Bewegung setzen.