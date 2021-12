Arsenal : Manchester United und Barça lehnten Gabriel Martinelli ab

Arsene Wenger: Diesen Spieler-Abschied bereut die Arsenal-Legende am meisten

Gabriel Martinelli kehrte aus Europa zurück in seine brasilianische Heimat und wurde in die erste Mannschaft des Ituano Futebol Clube befördert, mit dem er in der Staatsmeisterschaft zu überzeugen wusste. 2019 schlug der FC Arsenal zu und holte den Brasilianer für 7 Millionen Euro nach London.