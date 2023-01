Martin Ödegaard: Arsene Wenger wollte ihn als Teenie zu Arsenal lotsen

Martin Ödegaard (24) erlebte beim FC Arsenal einen kometenhaften Aufstieg, ist dort mittlerweile Kapitän und grüßt mit den Gunners von der Tabellenspitze der Premier League. Laut Arsene Wenger (73) hätte der Norweger schon vor Jahren an die Themse wechseln können. Damit wäre ihm einiges an Leid erspart geblieben.

Wenger, der die Geschicke Arsenals von 1996 bis 2018 führte, nahm Ödegaard bereits ins Visier, als dieser noch bei Jugendverein Strömsgodset für Furore sorgte. "Als er 15 war, habe ich mit ihm darüber gesprochen, zu Arsenal zu wechseln", berichtete der Franzose dem norwegischen TV-Sender TV2.

Der damalige Coach der Gunners ließ sich 2015 nicht so schnell abschütteln. "Ich habe nach dem Spiel am zweiten Weihnachtstag noch einmal mit ihm darüber gesprochen. Ich wollte ihn unbedingt unter Vertrag nehmen", erinnerte sich Wenger, der froh darüber ist, dass Ödegaards Weg letztlich doch noch zu Arsenal führte. "Zum Glück ist er jetzt da. Er hat sich sehr gut entwickelt. Seine Entscheidungen, er ist auch ein Anführer im Team."

Martin Ödegaard: Odyssee endlich beendet?

Trotz der Gespräche mit Arsene Wenger wechselte Ödegaard im Januar 2015 in die Jugendabteilung von Real Madrid. Seinen Ruf als kommenden Weltstar wurde der offensive Mittelfeldspieler in Spanien jedoch nie gerecht. In acht Jahren reichte es nur zu acht Pflichtspieleinsätzen. Den Großteil der Zeit war Ödegaard an andere Klubs ausgeliehen.

Die Leihe zum FC Arsenal sollte dann die Wende bringen. Unter Coach Mikel Arteta (40) überzeugte der Linksfuß in der Rückrunde der Saison 2020/21 so sehr, dass die Londoner 35 Millionen Euro in die Hand nahmen, um Ödegaard fest zu verpflichten.