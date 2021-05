Arsenal : Martin Ödegaard: "Es wäre wichtig zu wissen, was Madrid will"

Der 22-jährige Mittelfeldspieler wurde in der Winterpause von Real Madrid an den FC Arsenal verliehen, wo er in 12 Spielen ein Tor erzielte. Obwohl die Londoner in der nächsten Saison nicht international vertreten sind, möchte Martin Odegaard gerne weiter in England spielen.