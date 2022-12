Martin Ödegaard platzt der Kragen - Attacke gegen Meistercoach

Martin Ödegaard hat sich beim FC Arsenal nicht nur sportlich bestens entwickelt, der Norweger ist auch ein Wortführer in der Kabine. Jetzt hat sich das Ex-Real-Supertalent mit einem gegnerischen Trainer angelegt.

Es geschah jüngst nach einem Foul von Aster Vranckxan an Thomas Partey beim Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Arsenal und dem AC Mailand. Ödegaard platzte der Kragen. Der 23-Jährige legte sich mit dem Coach des italienischen Meisters an.

"Was zum Teufel macht ihr?! Das ist jetzt schon das zweite Mal. Das hier ist ein Freundschaftsspiel", schrie der Nationalspieler in Richtung Stefano Pioli, der Milan in der vergangenen Saison zum Serie-A-Titel geführt hatte.

Thomas Partey war am Dienstag erstmals seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft wieder für die Gunners am Ball. Trainer Mikel Arteta stellte den Ghanaer gegen Milan an der Seite von Ödegaard und Albert Lokonga im Mittelfeld auf.

Arsenal behielt im Duell gegen die Rossoneri die Oberhand, siegte nach Toren von Ödegaard (21. Spielminute) und Reiss Nelson (42.) mit 2:1. Für den AC Mailand traf Innenverteidiger Fikayo Tomori (78.)