Arsenal : Martin Ödegaard teilt gegen spanische Presse aus

Wollte Martin Ödegaard (22) mit seinem Wechsel zum FC Arsenal dem Konkurrenzkampf bei Real Madrid entfliehen? Der norwegische Nationalspieler will derlei Vorwürfe so nicht stehen lassen.

"Alles, was ich in letzter Zeit gelesen habe, ist falsch", betonte der 22-Jährige im Lager der norwegischen Nationalmannschaft. "Ich finde es einfach schade."

Ödegaard war in der vergangenen Rückrunde von Real Madrid an die Gunners verliehen worden. In der vergangenen Woche einigten sich Real und die Londoner auf einen fixen Transfer mit einer Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro.

Real Madrid hatte den norwegischen Youngster Anfang 2015 verpflichtet und in die Zweitvertretung verfrachtet. Es folgten Leihen an Heerenveen, Vitesse Arnheim und Real Sociedad sowie Arsenal.