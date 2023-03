Der FC Arsenal will so schnell wie möglich mit Martin Ödegaard verlängern. Nach Informationen des Portals Football Transfers wollen die Londoner ihrem Kapitän einen bis 2030 datierten Langfristvertrag anbieten.

Der 24-Jährige wird zunächst einmal in aller Ruhe die Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland spielen. Wobei hier mit der Partie in Spanien an diesem Samstag (20.45 Uhr) und dem darauffolgenden Match in Georgien am Dienstag (18 Uhr) kommender Woche keine einfachen Aufgaben anstehen.

Ödegaard und Co. führen die Tabelle in der Premier League mit acht Punkten vor dem amtierenden Meister Manchester City an, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. "Wir haben noch 11 Endspiele vor uns und das ist es, das ist jetzt der Hauptfokus", sagte Ödegaard kürzlich.

Verwendete Quellen: Football Transfers