Arsenal : Aubameyang freut sich für "Bro" Lacazette - Kritik an Team-Leistung

"Große Hilfe von den Jungs, die reingekommen sind. @LacazetteAlex. Das hast du dir verdient, mein Bro", postete Aubameyang auf Instagram in Richtung des französischen Angreifers und veröffentlichte ein gemeinsames Foto.

Lacazette spielt unter Mikel Arteta in der Saison 2021/2022 bisher keine große Rolle. Gegen Crystal Palace kam er beim Stand von 1:2 in der 69. Minute für Martin Ödegaard als Joker in die Partie. In der Nachspielzeit (90. + 5) erzielte der ehemalige Lyon-Angreifer den vielumjubelten Ausgleichstreffer.