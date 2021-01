Arsenal : Mesut Özil: Seine Dankesworte an den FC Arsenal

Mesut Özil ist nun offiziell Spieler von Fenerbahce. Am Wochenende gaben die Türken die Verpflichtung des Regisseurs bekannt. Für seinen Ex-Verein Arsenal findet Özil dankende Worte.

Mesut Özil zeigt sich auf der Vereinswebseite des FC Arsenal dankbar für eine "erstaunliche Reise in den letzten siebeneinhalb Jahren. Die Unterstützung, die ich während meiner Zeit hier von der Mannschaft und den Fans erfahren habe, war wirklich unglaublich und etwas, für das ich immer dankbar sein werde."

Der gebürtige Gelsenkirchener war 2013 für die damalige vereinsinterne Rekord-Ablösesumme von 47 Millionen Euro von Real Madrid nach London gewechselt. Mit Arsenal gewann er viermal den englischen Pokal und zweimal den Supercup. In 254 Spielen bereitete der Ex-Nationalspieler 77 Tore vor, erzielte 44 Treffer selbst.

Auch wenn der 32-Jährige in den vergangenen Monaten keine Rolle mehr gespielt hat, werden er die Arsenal-Fans "für immer in meinem Herzen bleiben", so Özil.