Arsenal : Mesut Özil tritt böse gegen Arsenal-Coach Arteta nach

Eigentlich schlägt man niemanden, der bereits am Boden liegt. Dem ehemaligen Nationalspieler Mesut Özil scheint diese Redewendung nicht bekannt zu sein. Er konnte sich am Wochenende eine Spitze gegen seinen ehemaligen Klub nicht verkneifen.

Arsenal kam am Samstag bei Manchester City gehörig unter die Räder. Mit 5:0 wurden die Gunners aus dem Stadion gefegt und konnten froh sein, dass die Skyblues in der zweiten Hälfte etwas gnädiger waren. Zu allem Überfluss kassierte Granit Xhaka in der 35. Minute die rote Karte, sodass der Schweizer, der seinen Vertrag gerade erst bis 2024verlängerte, in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung steht.

Der FC Arsenal steht nach drei Niederlagen aus den ersten drei Spieltagen mit null Punkten und einem 0:9-Torverhältnis auf dem letzten Platz der Tabelle. In der Geschichte der Premier League ist bislang nur ein Team schlechter gestartet. Leicester City wies damals eine 0:10-Ausbeute bei gleicher Punktzahl auf und stieg am Ende der Saison ab.