Arsenal : Mesut Özil unterschreibt bis 2024 bei Fenerbahce

Mesut Özil (32) hat sich mit Fenerbahce offenbar auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Nach Informationen der BILD-ZEITUNG unterzeichnet der Spielmacher in Istanbul einen Vertrag bis 2024.

Offiziell ist der Deal zwischen Özil und Fener noch nicht, er rückt aber immer näher. Bereits am Wochenende reiste der Ex-Nationalspieler aus London in die Türkei. Dort angekommen ließ er sich am Atatürk-Flughafen mit Fenerbahce-Schal fotografieren.

Der 19-fache türkische Meister meldete die Verhandlungen mit dem gebürtigen Gelsenkirchener am Montag an der Börse. Özil verstreut indes Zweifel an seiner Fitness. "Ich habe lange nicht gespielt, aber körperlich bin ich fit", sagte er gegenüber NTV. Özil hat für Arsenal seit März 2020 kein Spiel mehr bestritten.