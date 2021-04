Arsenal : Mikel Arteta ist stolz auf Martin Ödegaard

Ödegaard lief für die Gunners bisher in 13 Partien auf. Arteta zieht ein positives Fazit der bisherigen Zeit Ödegaards im Emirates Stadium. "Er hat hier bei uns seinen Charakter gezeigt. Ich bin sehr glücklich, dass er bei uns ist."

Die Leihgabe von Real Madrid kickt seit Januar für Arsenal, am Saisonende läuft die Vereinbarung aus. Arteta hofft auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Spielmacher. Bei Real steht Ödegaard noch bis 2023 unter Vertrag.

Der Mittelfeldakteur selbst ist ebenfalls happy in Nordlondon, er kann sich eine Vertragsverlängerung vorstellen. "Mein Vertrag mit Arsenal ist für diese Saison. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Aber ich habe schon Dinge gesagt, für die ich immer noch stehe: Stabilität und Entwicklung sind meine Schlüsselwörter."

Heißt im Klartext: Winkt Ödegaard bei Real Madrid in der neuen Spielzeit wie in der Hinrunde 2020/2021 nur ein Bankplatz unter Zinedine Zidane, will er erneut das Weite suchen.