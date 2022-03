Arsenal : Mikel Arteta: "Martin Ödegaard weiß, wie man ein Spiel liest und organisiert"

Der FC Arsenal eilt in der Premier League weiter von Sieg zu Sie. Am Sonntag musste Leicester City dran glauben. Einer der Besten war erneut Martin Ödegaard, der ein Sonderlob von seinem Trainer einheimste.

"Er hat wieder einmal eine sensationelle Leistung gezeigt und das in jedem Aspekt", schwärmte Mikel Arteta von dem norwegischen Nationalspieler. "Er hat in der Defensive ebenso seine Leistung gezeigt wie im Aufbauspiel. Er weiß, wie man ein Spiel liest und organisiert."

Ödegaard, der im Emirates Stadium einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete, kommt in der laufenden Runde bereits auf neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) und ist in der Offensive als 10er hinter Stürmer Alexandre Lacazette gesetzt.

Arsenal reitet auf Erfolgswelle

Nach einem durchwachsenden Saisonstart ist der FC Arsenal eine der Mannschaften der Stunde in der Premier League. Nach zuletzt fünf Siegen in Serie belegen die Londoner den vierten Tabellenplatz, der am Saisonende zur Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase berechtigt. Verfolger Manchester United hat einen Punkt weniger, allerdings drei Spiele mehr absolviert.