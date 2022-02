Arsenal : Mikel Arteta winkt saftige Gehaltserhöhung

Auf der Gehaltsskala der in der Premier League beschäftigten Trainer ist Mikel Arteta im unteren Mittelfeld verortet. Das soll sich demnächst ändern, wie die Sun berichtet. Der Boulevardzeitung zufolge will Eigentümer Stan Kroenke Arteta mit einem neuen Dreijahresvertrag an den FC Arsenal binden.

Artetas Salär soll aktuell sechs Millionen Euro betragen und würde sich bei Unterschrift eines neuen Vertrags angeblich auf zehn Millionen Euro erhöhen – der Iberer könnte also in Zukunft fast das Doppelte verdienen. Arteta wäre damit aber noch immer weit hinter den Branchenspitzenverdienern wie Pep Guardiola (25 Mio. Euro) oder Antonio Conte und Jürgen Klopp, die etwa 18 Millionen Euro verdienen, angesiedelt.