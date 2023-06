Muss Arsenal zittern? Martin Ödegaard erhält Lockruf von Scheich-Klub

Martin Ödegaard hat sich in die Herzen der Arsenal-Anhänger gespielt - Foto: / Getty Images

Martin Ödegaard hat sich seit seinem Wechsel von Real Madrid zum FC Arsenal in die Riege der besten Mittelfeldspieler der Premier League gespielt. Jetzt könnte die Treue des Norwegers zum englischen Vizemeister auf die Probe gestellt werden.

Arsenal ist wieder da. Die Gunners spielten bis kurz vor dem Saisonende um den Premier League-Titel mit und qualifizierten sich erstmals seit der Arsene Wenger-Ära für die Königsklasse. Auch dank Martin Ödegaard.

Der Norweger gewöhnte sich nach seinem Wechsel von Real Madrid nach Nordlondon im Januar 2021 rasant an die temporeiche Premier League und erspielte sich schnell einen Stammplatz unter Mikel Arteta. Arsenal überwies vor knapp einem Jahr 35 Millionen Euro Ablöse an Real, um Ödegaard dauerhaft an sich zu binden.

Bis 2025 steht der Mittelfeldregisseur noch im Emirates Stadium unter Vertrag. Die Treue des 24-Jährigen zu Arsenal könnte nun auf die Probe gestellt werden. Nach Informationen der Daily Mail zeigt Paris Saint-Germain Interesse an Ödegaard.