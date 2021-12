Alexandre Lacazette und Gabriel Martinelli : Nach Aubameyang-Suspendierung: Arsenal überzeugt mit neuem Angriffsduo

Fans des FC Arsenal befürchteten nach der Suspendierung von Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang ein Leistungstief ihres Teams. Doch weit gefehlt. Ohne den Gabuner spielen sich zwei andere Akteure in den Vordergrund und führen die Gunners von Sieg zu Sieg.

Die erneute Nominierung für die Startelf gab ihm einen großen Motivationsschub. "Ich bin so glücklich. Fünf Spiele in Folge (von Anfang an, Anm. d.Red.). Ich versuche auf und neben dem Platz mein Bestes zu geben."