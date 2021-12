Arsenal : Nach Suspendierung: Tuchel sucht Kontakt zu Aubameyang

Tuchel, der mit Aubameyang in seiner Dortmunder Zeit den DFB-Pokal im Jahr 2017 gewann, möchte sich trotz aller Verbundenheit mit dem Spieler nicht in die Vereinspolitik der Gunners einmischen: "Ich glaube an seinen positiven Charakter, aber ich bin weder in diese Situation noch bei seinem Klub eingebunden. Es geht nur um mein Bild und meine Beziehung."