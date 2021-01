Arsenal : Nach Mesut Özil: Auch Sokratis verabschiedet sich von Arsenal

"Danke Papa", titelte der FC Arsenal am Mittwoch auf seiner Webseite. "In enger Zusammenarbeit mit Sokratis und seinem Team haben wir beschlossen, seinen Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen zu kündigen", heißt es in der Erklärung weiter.

Sokratis war im Sommer 2018 von Borussia Dortmund ins Emirates Stadium gewechselt und absolvierte 69 Spiele für die Londoner. Seine größten Erfolge: Der Sieg im FA Cup und der Einzug ins Europa-League-Finale (Niederlage gegen Chelsea).