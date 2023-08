Nächste Absage: Arsenal wird 80-Millionen-Flop nicht los

Im Emirates Stadium konnte Pepe aber nur selten überzeugen. In seiner ersten Saison stand der Rechtsaußen zwar regelmäßig in der Startelf von Unai Emery und dessen Trainer-Nachfolger Mikel Arteta, erzielte in wettbewerbsübergreifend 42 Partien aber nur acht Treffer.

In seiner zweiten Spielzeit in London konnte sich der Nationalspieler steigern, markierte 16 Tore in 47 Partien. In seiner dritten Saison bei den Gunners ging es dann rasant bergab. Immer seltener orderte Arteta Pepe in die Startelf.

Bukayo Saka verdrängt Ex-Rekord-Einkauf der Arsenal-Vereinsgeschichte

Am Saisonende 2021/22 standen magere drei Tore nach 23 Partien für den vermeintlichen Heilsbringer zu Buche. Eigengewächs Bukayo Saka lief dem Rekordmann auf der rechten Angriffsseite klar den Rang ab. Für Pepe war kein Platz mehr.

Arsenal verlieh den 28-Jährigen im Sommer 2022 zurück nach Frankreich (OGC Nizza), der Stürmer meldete sich mit acht Toren in 28 Partien zurück. Eine Knieverletzung verhinderte, dass Pepe häufiger auf dem Platz stehen konnte. Die Leihe endete am 30. Juni, seitdem steht Pepe wieder bei Arsenal unter Vertrag.

Arsenal will Pepe verkaufen, wird ihn aber nicht los

Trainer Mikel Arteta plant ohne Pepe. Die Verantwortlichen wollen den Ivorer verkaufen, bleiben bisher aber auf ihm sitzen, Arsenal hoffte auf einen Transfer nach Saudi-Arabien. Laut Fabrice Hawkins von RMC Sport liefen Verhandlungen zwischen den Londonern und einem Verein aus der Saudi Pro League.

Pepe lehnte die lukrative Offerte aus der Wüste jedoch ab. Mit Besiktas meldete sich ein weiterer Interessent beim FC Arsenal, nach Informationen des französischen Journalisten Loïc Tanzi von der L'Equipe hat der Ivorer das Angebot des türkischen Traditionsvereins aber ebenfalls abgelehnt.

Verwendete Quellen

RMC, L'Equipe