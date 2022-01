Nächste Ausfahrt Newcastle : Pierre-Emerick Aubameyang: Wagt der Arsenal-Ausgestoßene im Januar den Neustart?

Seit seiner Suspendierung ist beim FC Arsenal kaltgestellt. Da in naher Zukunft keine Besserung der Situation in Sicht ist, könnte der Gabuner im Winter mit einem Tapetenwechsel kokettieren. Ein passendes Angebot läge wohl schon vor.

Wie der Daily Mirror berichtet, steht Newcastle United mit den Gunners in Kontakt, um über eine Ausleihe Aubameyangs im Januar zu verhandeln. Die Magpies würden dem Stürmer im Sommer einen neuen Vertrag in Aussicht stellen, der ihm knapp 24 Millionen Euro pro Saison garantieren würde.

Newcastle steht in der Premier League derzeit nur auf dem 19. Rang und ist in der Offensive auf neue Impulsgeber angewiesen. Eddie Howe hält sich indessen öffentlich aus den Transferaktivitäten seines Vereins heraus. "Warten Sie ab, dazu kann ich Ihnen derzeit keine Versprechen geben", so der Coach.