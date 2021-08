Arsenal : Neuer Innenverteidiger: FC Arsenal erzielt wohl Einigung

Takehiro Tomiyasu hat sich offenbar für einen Wechsel zum FC Arsenal entschieden. The Athletic zufolge laufen die Gespräche zwischen den Gunners und dem abgebenden FC Bologna. Da Tomiyasu in der Mitte sowie rechts verteidigen kann, sehen sie den Japaner in London als perfekte Verstärkung.

Der Telegraph schaltet derweil in den nächsten Gang und berichtet von einer unmittelbaren Einigung zwischen Arsenal und Bologna. Demnach fliegen die Gunners noch am Dienstag einen Arzt nach Italien, damit Tomiyasu die medizinischen Untersuchungen absolvieren kann.