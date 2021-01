Nach 4:0 gegen West Brom: : Neuer Spielmacher? Mesut Özil schwärmt von Arsenal-Youngster

Mesut Özil hat aus seiner tiefen Zuneigung für den FC Arsenal nie ein Geheimnis gemacht. So freut sich der Ausgemusterte auf Twitter über den Siegeslauf seines Klubs – und hebt dabei einen Jungspund hervor.

"Starkes Spiel, meine Jungs. Großartiger Spirit - drei Siege in Folge", twitterte Mesut Özil nach dem 4:0-Sieg des FC Arsenal bei West Bromwich Albion. Der Mittelfeldtechniker hat den Gunners trotz seiner Ausbootung in der jüngsten sportlichen Negativphase stets die Treue gehalten und seinen ehemaligen Mitstreitern virtuell Mut zugesprochen.

Einen Spieler, der am Wochenende für den dritten Sieg hintereinander mitverantwortlich war, wollte Özil besonders hervorheben. Emile Smith Rowe stand zum dritten Mal in Folge in der Startformation und verbuchte währenddessen zwei Torvorbereitungen.

"Das Team sieht großartig aus mit einer Nummer zehn wie Emile Smith Rowe", lautete Özils Urteil. Die Zehn auf dem Rücken würde übrigens noch immer der Weltmeister von 2014 tragen. Özil ist allerdings aus dem Premier-League- wie aus dem Europa-League-Kader verbannt worden.