Neymar erhält Wechseltipp: PSG-Fans mögen dich nicht, geh zum FC Arsenal

Die volle Aufmerksamkeit bei PSG gilt momentan Kylian Mbappe. Doch es gibt mit Neymar eine weitere Personalie, in der akuter Klärungsbedarf vorherrscht. Ein ehemaliger brasilianischer Nationalspieler findet, dass er zum FC Arsenal wechseln sollte.

Aufgrund der großen Aufregung um Kylian Mbappe, ist es um Neymar etwas ruhiger geworden. Der 31-Jährige selbst hegt keine Absichten, Paris Saint-Germain zu verlassen – und betonte zuletzt, dass er ja noch einen gültigen Vertrag bis 2025 habe.

Neymar soll PSG verlassen

Julio Baptista ist der Meinung, dass Neymar eine Veränderung vornehmen muss. "Geh zu Arsenal", sagte der ehemalige brasilianische Nationalspieler und aktuelle Trainer der zweiten Mannschaft von Real Valladolid.

"Ich glaube, Neymar fühlt sich bei PSG wohl, aber vielleicht wäre es das Beste für ihn, eine neue Atmosphäre in einem neuen Verein zu schaffen, der ihn unterstützt und ihm das nötige Vertrauen gibt", so Baptista. "Das hat er bei PSG nicht. Die Fans mögen ihn nicht besonders und vielleicht ist es an der Zeit, weiterzuziehen und etwas anderes zu versuchen."