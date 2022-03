Arsenal : Nicolas Pepe lässt Zukunft beim FC Arsenal offen

Nicolas Pepe ist sich noch nicht darüber im Klaren, ob er auch nächste Saison für den FC Arsenal spielen wird. Der Außenangreifer hat mit der ivorischen Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr) gegen England ein "Heimspiel" im Londoner Wembley-Stadion.

In der Auswahl der Elfenbeinküste ist Pepe unersetzlich, in den letzten vier Spielen steuerte er drei Tore und eine Vorlage bei. Die Situation auf Klubebene könnte gegensätzlicher nicht sein. In der Premier League stand er nicht mal jedes vierte Spiel in der Startformation. Das regt zum Nachdenken an.

