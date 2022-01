Arsenal : Nottingham Forest: Schmähgesänge gegen Bukayo Saka von eigenen Fans verurteilt

Mit lautstarken Buhrufen verunsicherten die Anhänger des Zweitlisten Saka während der gesamten Partie. Darüber hinaus ertönte der Sprechgesang "you let your country down" - zu Deutsch: "du hast dein Land im Stich gelassen" - gut hörbar durch den City Ground. Die Provokateure spielten damit auf Sakas verschossenen Elfmeter im EM-Finale des letzten Jahres an.

Auf Twitter solidarisierten sich nach dem Match viele User mit Arsenals Offensivspieler. "Forest-Fans, die Saka ausbuhen, dann singen you let your country down, sind niveaulos; dass die Gästefans sie mit Rufen für Saka und Smith Rowe übertönen, zeigt unsere Klasse."