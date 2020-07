Real Madrid : Arsenal oder Real? Dani Ceballos spricht über seine Zukunft

Arsenal bezeichnet er als Klub, in dem er jetzt ein Jahr Erfahrung gesammelt habe, so dass es für ihn einfacher sei, dorthin zurückzugehen. "Ich müsste mich nicht an einen neuen Klub oder eine neue Liga anpassen", sieht Ceballos die positiven Aspekte eines Arsenal-Verbleibs.

Eine Entscheidung, so viel steht fest, muss in jedem Fall getroffen werden. Ceballos steht an der Concha Espina noch für drei Jahre unter Vertrag. Eine Zukunft soll er dort aber nicht wirklich besitzen. "Sobald ich ihre Entscheidung kenne, muss ich mich mit meiner Familie zusammensetzen und wir werden sehen, was das Beste für mich ist", sagt er.

Arteta hatte in den vorhergehenden Wochen teils öffentlich um seinen Landsmann geworben. Arsenal müsste wohl mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für Ceballos zahlen.