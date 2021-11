Arsenal : Pablo Mari vor Rückkehr nach Brasilien?

Nach zwei Jahren beim FC Arsenal ist Pablo Mari offenbar bereit, einen Vereinswechsel vorzunehmen. Laut dem Blogger Mauro Sant'Anna, der auf YouTube über alles, was mit Flamengo Rio de Janeiro zusammenhängt berichtet, ist Mari unzufrieden im Norden Londons und erwägt deshalb eine Luftveränderung.

Mari kommt erst auf zwei Einsätze in der Premier League und ist seit Mitte September nicht einmal mehr in den Spieltagskader nominiert worden. Die Flamengo-Funktionäre sind an einer erneuten Zusammenarbeit interessiert, die zunächst auf Leihbasis beschlossen werden soll. Mit Maris Gehalt gibt es jedoch einen großen Knackpunkt.