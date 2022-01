Ausleihe inklusive Kaufoption? : Pierre-Emerick Aubameyang: Arsenal erhält Leihanfrage aus der Wüste

Wie cbssports.com in Erfahrung gebracht hat, zeigt der saudische Club Al Nassr Interesse an einer Verpflichtung. Der Verein aus der Metropole Riad soll am Dienstag bei den Arsenal Verantwortlichen vorstellig geworden sein.

Im Gepäck: Die Anfrage für ein Leihgeschäft bis zum Saisonende inklusive der Option auf eine dauerhafte Verpflichtung in Höhe von umgerechnet 8 Millionen Euro. Die Antwort von Sportdirektor Edu seht noch aus.