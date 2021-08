Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang: Mikel Arteta spricht über Zukunft des Arsenal-Stars

Da noch einige Topklubs auf der Suche nach einem Stürmer sind, wurde in den letzten Tagen oft der Name Pierre-Emerick Aubameyang in der Gerüchteküche gehandelt. Mikel Arteta geht davon aus, dass sein Superstar dem FC Arsenal erhalten bleiben wird.