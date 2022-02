Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang richtet emotionale Abschiedsworte an die Arsenal-Gemeinde

Das Kapitel ist offiziell geschlossen. Nach vier Jahren beim FC Arsenal mit 113 Torbeteiligungen in 163 Pflichtspielen sagt Pierre-Emerick Aubameyang Lebewohl. Der Starstürmer schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Barcelona an.

"Danke, dass ihr London in den letzten vier Jahren für mich und meine Familie zur Heimat gemacht habt. Wir sind gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen und eure Unterstützung hat mir alles bedeutet. Die Chance, Trophäen zu gewinnen und die Ehre, Kapitän dieses Vereins zu sein, werde ich immer in meinem Herzen bewahren", wendet sich Aubameyang in einem Abschiedspost auf Instagram an die Arsenal-Anhängerschaft.