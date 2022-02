Alexander Isak und Co. : 217 Millionen: Plant Arsenal die größte Transferoffensive der Vereinsgeschichte?

Der Sun zufolge, will der Klub bis zu 217 Millionen Euro in neue Spieler investieren. Mehr hat Arsenal in einer Transferperiode noch nie ausgegeben. Die Verantwortlichen haben bereits konkrete Profis im Sinn, die den dauerhaften Erfolg zurück nach London bringen sollen.

Alexander Isak und Dominic Calvert-Lewin im Visier

Ganz oben auf der Liste steht Alexander Isak. Der Stürmer von Real Sociedad ist ein glühender Fan der Premier League und wurde schon im letzten Januar in Englands Hauptstadt gesichtet, was die Spekulationen um einen Transfer befeuerte.