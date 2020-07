Real Madrid : Arsenal plant Transfer: Real nennt Preis für Dani Ceballos

Real Madrid ist offensichtlich bereit dazu, Dani Ceballos in der demnächst anstehenden Wechselperiode dauerhaft an einen anderen Klub abzugeben. Besser als der FC Arsenal würde sich in dieser Beziehung erst mal kein anderer Verein anbieten.

"Ich schätze Dani sehr und das, was er für das Team leistet", machte Teammanager Mikel Arteta vor Kurzem deutlich, über den Sommer hinaus mit Ceballos zusammenarbeiten zu wollen. Der MARCA zufolge will sich Real Gebote ab 25 Millionen Euro anhören.

Ceballos' Zukunft in Madrid hänge allein an Cheftrainer Zinedine Zinedine, zu dem der Mittelfeldspieler allerdings keine sonderlich gute Beziehung unterhalte. Nach erratischem Start in London sowie einem Muskelbündelriss ist Ceballos seit dem Restart gesetzt.

Ceballos hatte sich in der Vergangenheit aber auch durchaus offen gezeigt, gerne wieder in LaLiga spielen zu wollen. Fernab der Heimat scheint es dem 23-Jährigen also doch nicht so gut zu gefallen. Betis Sevilla soll eine der Optionen sein, die sich ihm bieten.