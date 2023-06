Arsenal-Trainer Mikel Arteta gibt PSG einen Korb - LaLiga als Fernziel

Im Gespräch mit der spanischen Tageszeitung Marca gab Arteta den Parisern indirekt einen Korb. "Ich kann nur sagen, dass ich bei Arsenal glücklich bin." Der ehemalige Fußballprofi sieht darüber hinaus scheinbar keinen Grund dafür, London im Sommer zu verlassen.

"Ich fühle mich von unseren Besitzern Stan und Josh (den beiden Kroenkes) geliebt und geschätzt und ich habe hier bei diesem Verein viel zu tun. Ich bin glücklich und ungemein dankbar, hier bei Arsenal zu sein", versicherte Arteta.

Der Iberer steuert momentan seine fünfte Saison als Arsenal-Coach an. Zu Beginn seiner Amtszeit wurde er häufig noch mit Kritik überschüttet. In der letzten Spielzeit trugen Artetas Bemühungen dann schließlich Früchte. Die Gunners spielten eine starke Meisterschaft und belegten am Ende den zweiten Rang hinter Manchester City.