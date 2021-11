Verletzter Spieler lag am Boden : "Kein Respekt" - Claudio Ranieri schimpft wegen Arsenal-Siegtreffer

In der 56. Minute hatten die Anhänger der Gunners dann endlich einen Grund zur Freude. Emile Smith Rowe sorgte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze für den Treffer des Abends. Wenn es nach Warfords Trainer, Claudio Ranieri, geht, war an diesem Tor allerdings nichts Ehrenhaftes, da ihm ein Foulspiel voranging.

"Jeder erwartete, dass Arsenal uns den Ball zurückgibt, weil dort ein verletzter Spieler lag. Aber danach war es sehr merkwürdig und ich sagte Arteta am Ende, dass es in dieser Aktion keinen Respekt gab", so der Italiener. Das mutmaßliche Foul an Watfords Ismaila Sarr wurde vom VAR überprüft und als nicht regelwidrig eingestuft.