Raphinha-Alternative Arsenal verfolgt Bayern-Poker mit Serge Gnabry genau

Bei dieser Summe wollen die Gunners ebenso wenig mitgehen wie der FC Barcelona. Auf der Insel wird angenommen, dass Raphinha in der neuen Spielzeit regelmäßig an der Stamford Bridge zu sehen sein wird.

Als Alternative für den Südamerikaner hat Arsenal nach Informationen der britischen Ausgabe von 90min Serge Gnabry ins Visier genommen. Der Vertrag des 26-Jährigen beim FC Bayern läuft bekanntlich 2023 aus, im Poker um eine Verlängerung herrscht aktuell Stillstand.

Serge Gnabry kennt sich bei Arsenal aus

Arsenal verfolgt die Situation dem Onlineportal zufolge genau. Kommt es zu keiner Einigung, könnten de Nord-Londoner bei Gnabry ernst machen. Für den gebürtigen Stuttgarter wäre ein Wechsel zu Arsenal eine Art Heimkehr. Von 2011 bis 2015 wurde er in London ausgebildet, nach einer Leihe an West Brom verkauften die Gunners den Flügelstürmer 2016 für fünf Millionen Euro an Werder Bremen.

Für eine Rückholaktion müsste Arsenal jetzt wohl knapp das Zehnfache dieser Summe ausgeben, Transfermarkt.de beziffert den Marktwert des Nationalspielers mit 65 Millionen Euro. Das CIES Football Observatory geht aufgrund der kurzen Vertragsrestlaufzeit von einer Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro aus.