Stürmer von FCSB Bukarest : Rumänisches Wunderkind Ianis Stoica (18) vor Arsenal-Wechsel?

Ianis Stoica scheint nach mehreren Ausleihen endlich bei seinem Klub, dem FCSB Bukarest, angekommen zu sein. In der aktuellen Saison erzielte der Shootingstar in 14 Pflichtspielen sechs Treffer, was anderen Vereinen nicht verborgen blieb.

Stoica wurde 2016 zeitweise beim SC Freiburg ausgebildet, ehe es ihn zurück in seine Heimatstadt zog. In Bukarest wurde er ein Jahr darauf zum jüngsten Spieler, der je für den FCSB in einem Profispiel auflief. In dem Pokalspiel, das 5:1 gewonnen wurde, erzielte der damals 14-Jährige sogar einen Treffer.