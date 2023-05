So gut wie Mohamed Salah? Bukayo Saka vor Verlängerung beim FC Arsenal

Bukayo Saka steht angeblich vor einer Verlängerung in London - Foto: / Getty Images

Bukayo Saka wird nach Angaben des italienischen Transferexperten seinen bis Sommer 2024 datierten Vertrag um vier Jahre bis zu 2028 ausdehnen. Klub und Spieler sollen sich bereits geeinigt haben, die offizielle Verkündigung werde nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Saka stammt aus der Arsenal-Akademie

Saka, ein waschechtes Eigengewächs der Nordlondoner, ist in der laufenden Saison mit 25 Torbeteiligungen (14 Tore, elf Vorlagen) einer der Topscorer und Leistungsträger. Längst ist der schnelle Rechtsaußen auch in der englischen Nationalmannschaft eine feste Größe (acht Tore in 26 Länderspielen).

Der gebürtige Londoner soll in den vergangenen Monaten Lockrufe von Top-Klubs wie Paris Saint-Germain und Manchester City erhalten haben. Auch Real Madrid soll den Linksfuß beobachten lassen. Saka sieht seine Zukunft aber offenbar zumindest vorerst weiter in London.