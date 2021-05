Arsenal : Theo Walcott trifft Entscheidung über seine Zukunft

Im Frühjahr 2018 legte der FC Everton 22,5 Millionen Euro Ablöse für den Ex-Nationalspieler (47 Spiele, acht Tore) auf den Tisch. Bei den Toffees konnte Walcott die Erwartungen aber nicht vollends erfüllen. Seit Oktober 2020 ist der Routinier an Southampton verliehen. Ende Juni heuert er dauerhaft bei seinem Jugendverein an.

"Ich möchte dem Verein, meinen Teamkollegen und den Fans ein großes Dankeschön dafür sagen, dass ich mich hier so willkommen gefühlt habe, und ich kann es kaum erwarten, in den nächsten Saisons weiterhin das Trikot überzustreifen. Hoffentlich können wir in dieser Zeit noch ein paar besondere Momente schaffen", so Walcott weiter.

Southampton belegt zwei Spieltage vor dem Saisonende in der Premier League den 14. Tabellenplatz. Walcott stand in wettbewerbsübergreifend 24 Partien (drei Tore, drei Vorlagen) auf dem Feld.